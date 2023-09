Əgər Mohamed Salah başqa kluba getsə, "Liverpul" onu "Real Madrid"in braziliyalı ulduzu ilə əvəzləyəcək

Metbuat.az xəbər verir ki, Bununla bağlı "The Athletic" nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə, madridlilərin vingeri Vinisius Junior ingilislərin transfer siyahısındadır.



Qeyd edək ki, Mohamed Salaha ərəb klublarından böyük transfer təklifləri var.

