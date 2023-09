Stress və gərginliyi azaldır, mədəni sakitləşdirir - Nanəli çayın faydaları

Nanə dəmləməs stress və gərginlik, eləcə də həzm problemləri ilə mübarizə aparmaq üçün ən yaxşı çaydır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, həkim Mariyat Muxina nanə çayının tibbi faydalarını açıqlayıb.

“Stressli, gərgin orqanizm təzyiqi dəyişir, ürək ritmini qaldırır, damarlarda spazm və qan qatılığı yaradır. Ən yaxşı antistress çayı nanədir. Onun tərkibində çox miqdarda mentol var ki, o sedativ təsir edir.

Nanə damarları genişləndirir, spazmı götürür, qanın axmasını asanlaşdırır. Nanədə A, C, B vitaminləri var. Nanə neyronlar üçün çox faydalıdır.

Eləcə də mədəni sakitləşdirir, ödü qovur, köpü götürür.

Stress zamanı öd kisəsi də spazmlı olur, öd durğunlaşır, nəticədə orqanizm qıcıqlanır.

Psixoemosional durumu yaxşı olmayan insanlar maqniy, fol turşusu, Omeqa 3 qəbulunu artırıb, adi çay əvəzinə nanə çayına keçsinlər”.

