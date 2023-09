Azərbaycanlı saz ifaçısı, aşıq Abbas Musaxanoğlu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aşıq Samirə Əliyeva sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Abbas Musaxan oğlu Güləliyev 1954-cü ildə Şamaxı rayonunun Şıxzərli kəndində doğulub. Ustad sənətkar 2019-cu ildə Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.