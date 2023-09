Bu bitkinin çayı əsəbləri sakitləşdirir, iştahanı artırır

Müasir şəhər həyatında sakit əsəblərə sahib olmaq olduqca çətindir. Çoxlarımız isə elə düşünürük ki, mümkünsüzdür.

Tıxaclar, növbələr, gündəlik qayğılar, irili-xırdalı problemlər əsəblərimizə hakim kəsilərək gün ərzində bizi gərgin vəziyyətdə saxlayır və özümüzü çarəsiz sayırıq. Ancaq gəlin bu qədər də bədbinliyə qapılmayaq. Çünki əsəbləri sakitləşdirməyin xalq təbabətində çox sadə bir çarəsi var. Bir fincan ballınanə çayı əsəblərinizi tam sakitləşdirəcək.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, ballınanə bitkisinə həm də limonotu, bədrənc, melisa da deyilir. Bu bitkinin qurudulmuş yarpaqlarından dəmlənmiş çayın orqanizm üçün bir çox faydaları var.

1. Sinir sisteminə olduqca müsbət təsir göstərir

2. Əsəbləri sakitləşdirir, gərginliyi aradan qaldırır

3. Stressə qarşı təsirli vasitədir

4. Fiziki və zehni yorğunluq zamanı sakitləşdirici təsirə malikdir

5. Normal yuxunu təmin edir

6. Ödqovucudur

7. Həzmi asanlaşdırır

8. Ürəyin fəaliyyətini normallaşdırır

9. Orqanizmin immun sistemini gücləndirir

10. İştahanı yaxşılaşdırır

Qan təzyiqi aşağı olanlara ballınanə çayından istifadə etmək məsləhət görülmür. Çünki o qan təzyiqini aşağı salır.

Ballınanə çayının hazırlanması çox sadədir. 1 çay qaşığı qurudulmuş yarpağı 1 stəkan suda 10-15 dəqiqə dəmləmək lazımdır. Çaya yarım çay qaşığı bal əlavə etməklə onu daha da faydalı etmək olar. Ballınanə çayından soyuq halda da istifadə olunur.

Əgər gün ərzində əsəblərinizin sakit, əhvalınızın xoş olmasını istəyirsinizsə bir fincan ballınanə çayı için. O gərginləşmiş əsəblərinizin öhdəsindən lazımınca gələcək. El arasında bu çaya elə-belə “oğul otu” deməyiblər.

