Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu gün ABŞ-yə gedəcək.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 78-ci Baş Assambleyasının ümumi müzakirələrində iştirak edəcək.

Ərdoğan Nyu-Yorkda olarkən başda həmkarları olmaqla bir çox görüşlər keçirəcəyi gözlənilir.

