Məşhur türk aktrisa Cansu Dere "Atelier"in reklamında yer alacaq.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aktrisa kosmetika markası ilə müqavilə imzalayacaq.

Onun bu reklam üçün 10 milyon lirə (631 min AZN) alacağı deyilir.

