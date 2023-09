Ən "zəhərli" bürclər - Onlardan ehtiyatlı olun

Gülməli görünüb açıq-aydın kobud olmaq arasında sərhədi keçə biləcək tək şey sarkazmdır. Bürclər arasında da kinayəli zarafatlar edib dostlarına, çevrəsinə heç də xoş olmayan hisslər yaşadanlar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, sarkazmı xoşlayan bürclər arasında Oğlaq, Qız və Buğanın adı tez-tez hallanır. Onlar bunu xüsusi istedadla edərək qarşı tərəfi əsəbləşdirməkdən zövq alırlar.

Astroloqlar deyir ki, Qız bürcünün istehzalı olmaq instinkti olsa da, onlar bunu pis mənada etmirlər. Qız bürcü sevgilinizi heyrətləndirməyin əla yolu, enerjilərinə uyğun gələn istehzalı şərhlərlə onları əyləndirməkdir.

Ən təhlükəli sarkazmı isə su ünsüründən olan bürclər edirlər. Balıq, Xərçəng, Əqrəb bürcünün zarafatları zəhərli, təhqir olunduğunu hiss edəcək qədər hiyləgər formada olur.

Əqrəblərlə münasibətə başlamamışdan öncə hər kəsin bilməli olduğu vacib nüans onların təhqiredici və az qala insanın ümidlərini baltalayan zarafatları barədə olmalıdır. Əgər siz Əqrəbi incitsəniz, çalışın onunla eyni məkanlarda olmayın. Əks-halda bir daha insan arasında çıxmağa ürək etməyəcəksiniz.

Od işarələri altında olan bürclər daha çox şən zarafatlar etməyi sevirlər. Qoç, Şir, Oxatan bürcünün etdiyi yumorlar dostlarını təhqir etməyəcək qədər zərif olur. Hava ünsürlü bürclər arasında edilən zarafatlar isə daha çox intellektual formada olur. Dolça, Əkizlər və Tərəzi bürcləri qarşı tərəfin savadına, dünya görüşünə, ümumiyyətlə olduqları mühitə uyğun ağıllı zarafatlar edən bürclərdəndirlər.

Qızdan fərqli olaraq Əkizlərin sarkazmı həmişə yumor üçün nəzərdə tutulub və nadir hallarda mühakimə və ya kobud kimi qəbul edilməlidir.

Qız və ya Əqrəb bürcünün məclisdə etdiyi istehzalı ifadələr əhval-ruhiyyəni pozaraq qəzəb, göz yaşları və hətta davalara səbəb ola bilsə də, Əkizlər bürcünün istehzalı ifadələri ziyafəti başlada bilər və çoxlu təbəssüm və gülüşlərə səbəb ola bilər.

Aidə / Metbuat.az

