Çeçenistan lideri Ramzan Kadırovun Moskvada vəfat etdiyi iddia olunub.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə çeçen əsilli müxalifət fəalı Abubakar Yanqulbayev Teleqramda məlumat paylaşıb.

“Kreml və Vnukovo hava limanından bir-birinin ardınca iki helikopter havaya qaldırıldı”, - deyə o bildirib.

Eyni zamanda Moskva Mərkəzi Xəstəxanasının qarşısında qəribə vəziyyətin hökm sürdüyü deyilib.

Oraya Kadırovun dostlarının bahalı avtomobillərlə gəldiyi barədə məlumatlar yayılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.