Oktyabrın varlı bürcləri: Pulları dolub-daşacaq

Oktyabr ayına sayılı günlər qalıb. Astroloqların proqnozlarına görə, oktyabr ayında bir neçə bürc o qədər pullanacaq ki, saymağa vaxt tapa bilməyəcəklər.

Metbuat.az gələn ay maddi vəziyəti yüksələn dörd bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

Oktyabr ayında Qoçlar maliyyə cəhətdən rahat nəfəs alacaq. Əvvəlki aylarda etdikləri investisiyalar bu ay öz bəhrəsini verəcək. Digər tərəfdən, gələcək üçün ağıllı addımlar atacaqlar. Onlar təkcə maddi cəhətdən deyil, həm də təhsil baxımından inkişaf etməyə çalışacaqlar. Oktyabr ayı rəsmi olaraq onların dönüş nöqtəsi olacaq.

Buğa bürclərini də gələn ayın proqnozları təəccübləndirəcək.Oktaybrda qarşılaşacağınız işgüzar münasibətlərə diqqət yetirməyiniz faydalı olardı. Digər tərəfdən daha çox qazanc əldə etmək istəyirsinizsə potensialınızı üzə çıxaran addımlar atmalısınız.

Əkizlər oktyabr ayında maliyyə imkanlarını böyüdəcəklər. Əlavə iş imkanları qarşınıza çıxa bilər. Ancaq bu vəziyyətdə maliyyə planlarınızı diqqətlə həyata keçirməlisiniz. Xərcləmələrinizi nəzarət altına ala bilsəniz gələn ay pul qabınız “gülümsəyəcək”.

Oktyabrda pullanacaq son bürc Tərəzidir. Bu ay sizin üçün mükəmməl investisiya ayıdır. Maddi qazanclarınızla yanaşı, mənəvi yüksəlişlər də sizi gözləyir. Oktyabr ayında yeni təhsil qapıları açıla bilər. Amma atacağınız addımlarda səbirli olmaq lazımdır.

Aidə / Metbuat.az

