Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Maqomedxan Maqomedov Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçirilən dünya çempionatında finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 97 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı yarımfinalda gürcüstanlı Givi Matçaraşviliyə 6:1 hesabı ilə qalib gəlib.

M.Maqomedov həm də “Paris-2024” Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanıb.

