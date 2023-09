Separatçı rejim Ermənistan hökümətindən bu gün 14:00-a qədər hərbi vəziyyət elan etməyi, səfərbərlik elan etməyi tələb edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə qondarma rejim məlumat yayıb:

"Bütün dövlət resursları "əhalimizin" müdafiəsinə yönəldilsin".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.