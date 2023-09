Münasibətlərin normallaşdırılmasının tərəfdarıyıq - XİN

Bir daha təkrar edirik ki, Azərbaycanın məqsədi Qarabağın erməni sakinlərinin sülh şəklində inteqrasiyasıdır və biz Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasının tərəfdarıyıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Xarici İşlər Nazirliyində Bakıda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri üçün brifinqdə deyib.

“Amma müstəqil Azərbaycan ərazisində 10 minlik bir hərbi qüvvənin olması qəbuledilməz idi”, - Prezidentin köməkçisi vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.