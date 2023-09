Çempionlar Liqasında ötən gecənin nəticələri

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turuna yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə A, B, C və D qruplarında ümumilikdə 8 oyun keçirilib.

A qrupunda yer alan "Qalatasaray" İstanbulda "Kopenhagen"i qəbul edib. Oyun 2:2 heabı ilə başa çatıb. Qrupun digər görüşündə "Mançester Yunayted" "Bavariya"nın qonağı olub. Bu görüşdə meydan sahibləri qələbə qazanıb - 4:3.

C qrupunda "Real" öz meydanında Almaniya "Yunion" ilə üz-üzə gəlib və 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

20 sentyabr

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi, 1-ci tur

A qrupu

20:45 "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 2:2

Qollar: S.Boye, 86. Tete, 88 – M.Elyunussi, 35. D.Qonsalves, 58.

23:00 "Bavariya" (Almaniya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 4:3

Qollar: Sane, 28. Qnabri, 32. H.Keyn, 53-pen. Tel, 90+2 – Hoylund, 49. Kazemiro, 88; 90+5.

B qrupu

23:00 "Arsenal" (İngiltərə) - PSV (Niderland) - 4:0

Qollar: Saka, 8. Trossard, 20. Q.Jezus, 38. Edeqor, 70.

23:00 "Sevilya" (İspaniya) - "Lans" (Fransa) - 1:1

Qollar: Okampos, 9 – Fulgini, 24.

C qrupu

20:45 "Real" (İspaniya) - "Union" (Almaniya) - 1:0

Qol: Bellingem, 90+4.

23:00 "Braqa" (Portuqaliya) - "Napoli" (İtaliya) - 1:2

Qollar: Bruma, 84 – Di Lorentso, 45+1. Niakate, 88-avtoqol

D qrupu

23:00 "Real Sosyedad" (İspaniya) - "İnter" (İtaliya) - 1:1

Qollar: B.Mendes, 4 – L.Martines, 87.

23:00 "Benfika" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya) - 0:2

Qollar: Şimiç, 15-pen. Qlux, 51.

19 sentyabr

F qrupu

"Milan" (İtaliya) - "Nyukasl" (İngiltərə) - 0:0

PSJ (Fransa) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - 2:0

G qrupu

"Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Leyptsiq" (Almaniya) - 1:3

"Mançester Siti" (İngiltərə) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) - 3:1

E qrupu

"Latsio" (İtaliya) - "Atletiko" (İspaniya) - 1:1

"Feyenoord" (Niderland) - "Seltik" (Şotlandiya) - 2:0

H qrupu

"Barselona" (İspaniya) - "Antverpen" (Belçika) - 5:0

"Şaxtyor" (Ukrayna) - "Portu" (Portuqaliya) - 1:3

