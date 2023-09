“AZ Alkmaar” UEFA Avropa Konfrans Liqasında Bosniyanın "Zrinjski" komandasına səfərdə məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın ilk hissəsində “AZ Alkmaar” 3:0 hesabla irəlidə olub.Buna baxmayaraq, Bosniya klubu möhtəşəm geri dönüş edib və və ikinci hissədə vurduğu qollarla 4-3 hesabı ilə qalib gəlib.

Qrupun digər oyununda Varşava "Legia"sı "Aston Villa"nı 3:2 hesabı ilə məğlub edərək növbəti sürprizə imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.