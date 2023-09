Xəbər verdiyimiz kimi, İrəvanda Paşinyan hakimiyyətinə qarşı kütləvi aksiyalar keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 gündür davam edən aksiyalar gecəboyu da dayanmayıb.

Daha 26 nəfər polislər tərəfindən saxlanılıb.

Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan aksiyalara baxmayaraq vəzifəsindən getməyəcəyini bildirib.

