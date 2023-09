Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə BMT TŞ-də Qarabağla bağlı müzakirələr keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, KİV-də iclasın yekunları ilə bağlı yeni detal yayımlanıb. Qeyd edilir ki, iclasın yekununda 27 ölkə Azərbaycana qarşı qınayıcı bəyanat qəbul etməli idi. Lakin Macarıstan buna veto qoyub.

Qeyd edək ki, iclas bundan əvvəlkilər kimi nəticəsiz yekunlaşıb, Azərbaycana qarşı heç bir bəyanat qəbul edilməyib. İclasda Azərbaycan XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov iştirak edib.

