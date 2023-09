“Əl-Nəssr”in portuqaliyalı ulduzu Kriştiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanının Milli Günündə ərəb paltarı geyinərək kamera qarşısına keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo ənənəvi ərəb paltarı bişt və kufiyye adlı baş geyimini geyinib. Futbolçunun görüntüləri sosial media platformalarında maraqla qarşılanıb.

