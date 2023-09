Messi futbolçu karyerasından sonra bu işlə məşğul olacaq - İlk dəfə açıqladı

“İnter Mayami”nin futbolçusu Lionel Messi ilk dəfə futbolçu karyerasını yekunlaşdırandan sonra hansı peşə ilə məşğul olacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messi yutub kanallarından birinə verdiyi müsahibədə səmimi sözlər deyib:

“Futboldan ayrıldıqdan sonra idman direktoru olmaq istəyirəm, amma haradan başlayacağımı bilmirəm. Futbolla bağlı hər şeyi sevirəm. Uşaqlara da bir şey öyrətməyi sevirəm”.

Messi öz şəxsi həyatından da danışıb:

"Düşünürəm ki, mən yaxşı atayam. Gəncliyimdə mənə öyrədilən dəyərləri övladlarıma ötürmək istəyirəm. Klubum Barselonada mənə öyrədilənlərə əməl etməyə çalışıram. Barçanın dəyərləri çox vacibdir”.

