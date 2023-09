Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Nyu-York şəhərində türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, C.Bayramov həmkarına Qarabağ xalçası hədiyyə edib.

“Can Azərbaycana bu önəmli hədiyyə üçün təşəkkür edirik”, - paylaşımda qeyd olunub.

