Oktyabrda bu üç bürc axtardığı sevgini tapacaq

Oktyabr ayında axtardıqları sevgini tapacaq 3 bürc bəlli olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, gələn ay 3 bürc axtardıqları sevgini sonunda tapacaq.

Əqrəb



Əqrəblər il boyu əkdiklərinin bəhrəsini oktyabr və noyabr aylarında yığacaqlar. Karyeraları yavaş-yavaş istədikləri səviyyəyə doğru irəliləyəcək. 2024-cü ilin may ayına qədər ani qərarlar verə biləcəklər. Oktyabr ayında sevgi Əqrəblərin də qapısını döyəcək.

Tərəzi

Uzun müddətdir içə dönük olan Tərəzilər böyük dəyişiklik yaşamağa hazırdırlar. Əqrəblər kimi Tərəzilər də əkdiklərini biçmək dövrünə qədəm qoyublar. Oktyabr ayında pul və sevgi Tərəzilərlə birlikdə olacaq.

Qoç

Oktyabr ayında Qoç rahat nəfəs alacaq kimi görünür. Görülən işlərə görə mükafat almağa başlayacaqlar və həyatlarının sürətlə dəyişdiyini görəcəklər. Oktyabr ayı boyunca sevgi, pul və şans Qoç bürcünü müşayiət edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.