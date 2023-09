​“Veysəloğlu Distribusiya” dünya brendlərini ölkəmizin hər nöqtəsində əlçatan edir

Şirkət 10000-dən artıq satış məntəqəsini 3500-dən çox çeşiddə məhsul ilə təmin edir.



1994-cü ildə təsis edilmiş “Veysəloğlu Distribusiya” şirkəti tanınmış dünya brendlərinin məhsullarını Azərbaycan istehlakçıları üçün əlçatan edir.

Şirkət Bakı baş ofisi, Mingəçevir və Salyanda yerləşən regional mərkəzləri ilə yanaşı, Sumqayıt, Xaçmaz, Göyçay, Qəbələ, Şəki, Sabirabad, Lənkəran, Bərdə, Gəncə və Tovuzda satış ofisləri və əməkdaşları ilə xidmət göstərir. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Veysəloğlu Distribusiya” şirkətinin ölkəyə gətirdiyi gündəlik tələbat məhsullarının satışını həyata keçirən sub-distributoru fəaliyyət göstərir.

Bu gün “Veysəloğlu Distribusiya” 150-dən çox yerli və qlobal istehsalçı ilə tərəfdaşlıq edir, 10000-dən artıq satış məntəqəsində 3500-dən çox çeşiddə məhsulun distribusiyasını həyata keçirir.

Şirkət şirniyyat, heyvan yemləri, qastronom və dondurulmuş məhsullar, təmizlik və şəxsi gigiyena vasitələri, içkilər (alkoqollu və alkoqolsuz) kateqoriyalarından olan bir çox məhsulların ölkəmizdəki distributorudur.

Yerli və beynəlxalq istehsalçıların məhsullarını kiçik məhəllə mağazalarından tutmuş böyük hipermarketlərə qədər təqdim edən “Veysəloğlu Distribusiya” şirkəti 2000-ə yaxın əməkdaşı ilə operativ və keyfiyyətli xidmət göstərir.

Həm istehsalçı partnyorlarının, həm də müştərilərinin tələblərini yüksək səviyyədə qarşılayan “Veysəloğlu Distribusiya” şirkəti Cənubi Qafqazda yerləşən ən iri logistika mərkəzlərindən birinə sahibdir. Güclü anbar və logistika imkanları, geniş distribusiya əhatəsi, təcrübəli satış komandası şirkəti beynəlxalq təchizatçılar üçün etibarlı tərəfdaşa çevirməkdədir.

Daim yeniliklərə və innovasiyalara açıq olan “Veysəloğlu Distribusiya” şirkəti sürətlə rəqəmsallaşmaqdadır. Satış proseslərini beynəlxalq proqram təminatı olan SAP üzərindən həyata keçirən şirkət müştərilərinə ənənəvi satışla yanaşı, onlayn satış platforması üzərindən də xidmət göstərməkdədir.

