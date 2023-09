Rəisi və Putin telefonda Qarabağı müzakirə etdi

İran prezidenti İbrahim Rəisi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib.

Metbuat.az TASS-a istinasən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Vladimir Putin İran prezidenti ilə Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib. Putin və İran prezidenti telefon danışığında Qarabağla bağlı bütün məsələlərin müstəsna olaraq sülh yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulayıblar. Rusiya Federasiyasının prezidenti Rəisiyə Rusiya sülhməramlı kontingentinin Qarabağdakı fəaliyyəti barədə məlumat verib.



Onlar həmçinin İranın BRICS fəaliyyətlərinə rahat inteqrasiyasını təmin etmək üçün telefonla müzakirə ediblər. Rəisi Putinlə söhbətində İranın BRİKS-ə qoşulmaq üçün müraciətini dəstəklədiyi üçün ona təşəkkür edib.

Putin və Raisi 3+3 regional məsləhət platformasının işini aktivləşdirməkdə maraqlı olduqlarını bildiriblər.

