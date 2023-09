Kadırovun oğlu Quranı yandıran gənci döydü: "Düzgün edib" - VİDEO

Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov oğlu Adam Kadırovun Qurani-i Kərim kitabını yandırmaqda təqsirləndirilərək saxlanılan Nikita Juravel adlı gənci döyməsinin görüntülərini yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kadırov sözügedən videogörüntüləri öz teleqram kanalında paylaşıb.

Kadırov paylaşımında oğluna haqq qazandıraraq qeyd edib: "Döyüb, düzgün edib. Bundan əlavə, hesab edirəm ki, hər hansı müqəddəs kitaba hörmətsizlik edən, o cümlədən onu nümayişkaranə şəkildə yandıran və bununla da böyük ölkəmizin on milyonlarla vətəndaşını təhqir edən hər kəs ağır cəzalandırılmalıdır".



