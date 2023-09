Xankəndi yaxınlığında baş vermiş partlayışda həlak olan 125 nəfərin cəsədi Ermənistana aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhiyyə naziri Anait Avanesyan jurnalistlərə bildirib.

Qeyd edək ki, Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi 290 nəfərin yaralandığını bildirib.

