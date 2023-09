​Dövlət Xidmətinin rəhbərliyi anım mərasimlərində iştirak edib - FOTO

44 günlük Vətən müharibəsinin başlanmasının ildönümü ərəfəsində Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Mürsəl İbrahimov və xidmətin rəhbər heyəti İkinci Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib.



Respublikamızın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda şəhid olan Vətən övladlarının xatirəsi yad edilib, məzarları ziyarət edilərək üzərilərinə gül dəstələri düzülüb və şəhid ailələrinə başsağlığı verilib.

27 sentyabr 2023-cü il tarixdə isə Xidmətin şəxsi heyəti Bakıda inşası davam etdirilən Zəfər parkını ziyarət edib, parkın girişində olan xatirə daşının üzərinə gül dəstələri qoyublar. Həmçinin saat 12:00-da şəhidlərin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.