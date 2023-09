Bakıda yeniyetmələr itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsi ev 83-də yaşayan, 2007-ci il təvəllüdlü Sessiz Ayşə Yusif qızı sentyabrın 26-da yaşadığı evdən çıxıb geri və geri qayıtmayıb.

Bundan başqa Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsində yaşayan, 2011-ci il təvəllüdlü Rzayev Fuad Əliyusif oğlu sentyabrın 26-ı yaşadığı evdən çıxaraq itkin düşüb.

Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

