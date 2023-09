Lionel Messi və Kristiano Ronaldo yoldaşlıq matçında üz-üzə gələ bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı nəşri "Al-Bilad" məlumat yayıb. Beynəlxalq marketinq şirkəti "Əl Nəsr" və "İnter Mayami" klubları arasında yoldaşlıq oyunu keçirməyi planlaşdırır. Bu qarşılaşmada Messi və Ronaldo da qarşılaşacaqlar.

Matçın Çində keçirilməsi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.