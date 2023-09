"Barselona"nın futbolçusu Rafinya zədələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, La Liqanın 8-ci turunda "Sevilya"ya qarşı matçda zədələnərək əvəzlənib.

Onun ən azı 1 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacağı gözlənilir. Bu isə o deməkdir ki, Rafinya oktyabrın 28-də keçiriləcək “El Klassiko”nu buraxacaq.

Qeyd edək ki, Pedri və De Yonq da "Real"a qarşı görüşdə zədə səbəbindən oynamayacaq.

