Braziliyalı Ronaldo Nazario futbol tarixinin ən yaxşı heyətini açıqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, ən yaxşı hesab etdiyi 11-liyə portuqaliyalı futbol ulduzu Kriştiano Ronaldonu daxil etməyib. Heyət isə belədir:

Qapıçı: Buffon

Müdafiə: Kafu, Maldini, Bekenbauer, Roberto Carlos

Yarımmüdafiə: Ziko, Maradona, Messi, Ronaldinyo,

Hücum: Pele, Ronaldo.

