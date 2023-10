Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin binası yaxınlığında törədilmiş terror aktını kəskin şəkildə pisləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirliyin X səhifəsindəki paylaşımında bildirilib: “Terrorizmə məruz qalan ölkə kimi Türkiyə ilə həmrəy olduğumuzu bildirir, terrorizmin bütün forma və təzahürlərinə qarşı mübarizəni hər zaman dəstəkləyirik”.

