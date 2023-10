Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində terror aktı törədən İran vətəndaşı Yasin Hüseynzadə barədə ölüm hökmü çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Televiziyası (AzTV) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Yasin Hüseynzadə ilə bağlı hökm İranın Ali Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənib.

