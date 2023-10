Məlum olduğu kimi, bu gündən Azərbaycanda 74-cü Bakı Beynəlxalq Astronavtika Konqresi start götürüb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, tədbirdə iştirak edənlər arasında Prezidentin oğlu Heydər Əliyev və xanımı da var.

Qeyd edək ki, ötən ilin noyabrında ailə quran cütlük bundan əvvəl Şuşada keçirilən açılış mərasiminə də birlikdə qatılmışdılar.



