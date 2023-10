İngiltərə Premyer Liqasının 7-ci turunda “Fulhem” “Çelsi”ni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçda “zadəganlar” 2-0 hesablı qələbə qazanıblar.

Qeyd edək ki, bu qələbə sayəsində “Çelsi” turnir cədvəlində 11-ci pilləyə yüksəlib. Maurisio Poçettinonun yetirmələri çempionatdakı sonuncu 3 xalını avqustun 25-də "Luton"a qarşı ev matçında əldə ediblər.



