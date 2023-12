Tanınmış şair Mətləb Məmmədoğlu 58 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az kult.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Onun ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Mətləb Məmmədoğlu 1965-ci il mart ayının 14-də Ağsu rayonunun Çiyni kəndində anadan olub.

