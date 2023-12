“Barselona” rəhbərliyi Robert Levandovski ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi polşalı forvardla yollarını ayıracaq.

Klub rəhbərliyi yayda 36 yaşı olacaq forvardı 2023/2024 mövsümünün sonunda satmağı planlaşdırır.

Qeyd edək ki, “Barselona” Robert Levandovskini 2022-ci ilin yayında “Bavariya”dan transfer edib. Təcrübəli hücumçu cari mövsümdə komandanın heyətində meydana çıxdığı 17 rəsmi matçda 8 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

