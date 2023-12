Nüfuzlu “Time” jurnalı “İlin CEO”sunu seçib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “OpenAI” şirkətinin süni intellektli (Sİ) ChatGPT çat-botunu işləyib hazırlayan baş direktoru Sem Altman 2023-cü ilin CEO-su ünvanına sahiv olub. Nəşr yazlr ki, hazırda S.Altman dünyanın ən hörmətli rəhbərləri sırasındadır.

Qeyd edək ki, ChatGPT indiyədək ən tez tətbiq edilən və bəyənilən proqramdır.Süni intellekt, neyroşəbəkədən istifadə ilə şirkət bütün dünya üçün böyük yeniliyə çevrilib.

