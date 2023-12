Toyda qan töküldü - Bıçaqlananların sayı artdı

Gəncədə toyda bıçaqlan şəxslərin sayı üçə çatıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bıçaqlanan şəxs 1992-ci il təvəllüdlü Əli Musayevdir.

Yaralı özəl xəstəxanaların birinə yerləşdirilib, vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

***

22:26

Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Mahrasa bağı adlanan ərazidə yerləşən şadlıq saraylarının birində qeydə alınıb.

1972-ci il təvəllüdlü Kəpəz Əliquliyev və 1983-cü il təvəllüdlü Akif Rüstəmov bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Dərhal onlara yardım göstərilib, vəziyyərlərinin kafi oldu bildirilir.

Məlumata görə hər iki şəxs toyda dava zamanı bıçaqlanıb.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.

