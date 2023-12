Afrikada 2023-cü ilin futbolçusu açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ada Nigeriya millisinin hücumçusu Viktor Osimxen layiq görülüb.

İtaliyanın “Napoli” klubunun qolçusu səsvermə zamanı “Liverpul”un lideri Məhəmməd Salah (Misir) və PSJ-nin müdafiəçisi Əşrəf Hakimini (Mərakeş) qabaqlayıb.

Qeyd edək ki, Afrikada 2022-ci ilin ən yaxşı futbolçusu Sadio Mane (Seneqal) seçilmişdi.

