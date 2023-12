Ramiz Mehdiyevin ailəsinə ağır itki - FOTO

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (AzMİU) Mexanika kafedrasının müdiri professor İsmayıl Sadıqov vəfat edib.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, o, 82 yaşında dünyasını dəyişib.

Məlumatı İqtisadiyyat.az-a AzMİU-nun mətbuat katibi Nicat Abdullayev təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, İsmayıl Sadıqov 1941-ci il iyulun 15-də Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1957-1962-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun mexanika mühəndisliyi ixtisasında təhsil alıb, institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Həmin ildən təhsil aldığı institutun Materiallar müqaviməti kafedrasında müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb, müxtəlif illərdə baş laborant, assistent, baş müəllim, dosent, nəhayət kafedra müdiri vəzifələrində çalışıb. 1960-cı illərdə Rusiya Federasiyasının Kuybışev İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun aspirantı olub. Alim 56 elmi məqalənin, dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

İsmayıl Sadıqov 1970-ci ildə Moskva İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda namizədlik, 1984-cü ilin dekabrında isə "İnşaat mexanikası" ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib, 1985-ci ildə texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

O, 1994-cü ildə Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının (Moskva şəhərində) müxbir üzvü, 2006-cı ildən Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının həqiqi üzvü olub.

Vəfatına qədər professor İsmayıl Sadıqov AzMİU-nun Mexanika kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları ilə 2005-ci ildə 3-cü dərəcə, 2010-cu ildə isə 2-ci dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsinə, 2006-cı ilin iyun ayında "Əməkdar dövlət qulluqçusu" fəxri adına layiq görülüb, 2011-ci ildə 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" Ordeni ilə təltif olunub.

Xatırladaq ki, İ.Sadıqov PA-nın keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qudasıdır.

