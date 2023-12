“Diridoğulma meyarları”nda dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyasının sədri, səhiyyə naziri Teymur Musayev qərar imzalayıb.

Dəyişikliyə əsasən, TƏBİB-in tabeliyindəki tibb müəssisələri doğum haqqında məlumatı dərhal Səhiyyə Nazirliyinin yox, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin elektron-informasiya bazasına ötürəcək.

