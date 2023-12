Xalq artisti Zeynəb Xanlarova uzun müddətdən sonra səhnəyə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, AzTV-nin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı ilə bağlı konsertdə yer alıb.

Sözügedən buraxılış bayram gecəsi yayımlanacaq.

