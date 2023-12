Avropa Gimnastikasının təşəbbüsü ilə 2024-cü ildə Bakıda ilk dəfə bədii gimnastika üzrə Avropa Kuboku keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni formatı ilə fərqlənəcək yarışın proqramına “çarpaz-qarşılaşmalar” salınıb. Bu, gimnastların təsnifat yarışlarından sonra final mərhələsinə yüksəlməsi üçün püşkatma əsasında birbaşa bir-biriləri ilə yarışdığı mübarizədir.

Qeyd edək ki, Avropa Kuboku martın 29-dan 31-dək Milli Gimnastika Arenasında təşkil ediləcək.

Yarışda mükafat fondu olacaq və qalibləri mükafatlandırma qaydaları mövcuddur.

Avropa Kuboku Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasına üzv olan bütün ölkələr üçün açıq olacaq. Yarışda çoxnövçülük, komanda hesabı və fərdi proqramda final yarışları keçiriləcək. Avropa Kubokunda təkcə böyüklər deyil, gənclər də iştirak edəcəklər.

