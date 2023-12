İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 19 088 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.