Aktrisa Məlahət Abbasova arxiv fotolarını yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa uşaqlıq illərində anası, bacısı ilə çəkdirdiyi şəkilləri sosial şəbəkədə paylaşıb.

Abbasova şəkillərə "Bacımla necə də bir-birimizə oxşayırıq. Mənim “qara kişmişim” şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Məlahət Abbasova Türkiyə vətəndaşı ilə ailə qurub və orada yaşayır. Onun iki övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.