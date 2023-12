Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi yerli mütəxəssis olmayacaq.

Metbuat.az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, AFFA yığma komandanın baş məşqçi postuna azərbaycanlı məşqçini gətirmək variantından imtina edib.

Belə ki, qurum A millini Qurban Qurbanova tapşırmaq istəyib.

Bu istəkləri baş tutmadıqdan sonra federasiya milliyə əcnəbi mütəxəssisi gətirmək qərarını verib.

