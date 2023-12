Bu il telekanallara iki dəfə xəbərdarlıq edilib

Bu il reklam qanunvericiliyinin pozulmasına görə telekanallara iki dəfə xəbərdarlıq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”un sorğusuna cavab olaraq Audiovizual Şuradan məlumat verilib.

Bildirilib ki, Şura tərəfindən ümumölkə yerüstü televiziya yayımçılarının proqramlarının mütəmadi, digər yayımçıların proqramlarının isə şikayət əsasında monitorinqləri aparılır.

Cari il ərzində aparılmış monitorinqlər nəticəsində Şura ilin müxtəlif vaxtlarında "Media haqqında" qanunun pozulmasına görə, “MTV”,“Xəzər TV”, “ARB”, “ATV” və "Space TV” telekanalına xəbərdarlıq edib.

"Reklam haqqında" qanunun pozulmasına görə isə “Xəzər TV”, “ARB”, “ATV” və “Dünya TV” kanalına xəbərdarlıq edilib. Həmçinin il ərzində bu qanunun pozulması səbəbindən bütün televiziya yayımçılarına 2 dəfə xəbərdarlıq edilib.

“Eyni zamanda bildiririk ki, müxtəlif televiziya redaksiyalarına qarşı qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmamasına görə Şuranın müvafiq qərarları ilə yayımın dayandırılması sanksiyaları da tətbiq olunmuşdur”, - deyə məlumatda bildirilib.

