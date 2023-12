Çempionlar Liqasının püşkü atıldı - Zəif klubların bəxti gətirmədi

İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti mərhələdə güclü rəqiblərin bir-birilə qarşılaşmaması diqqət çəkib.

Qruplarda birinci yeri tutan komandalar ikinci yerlərin sahiblərinə rəqib olublar.

“Portu” (Portuqaliya) – “Arsenal” (İngiltərə)

“Napoli” (İtaliya) - “Barselona” (İspaniya)

PSJ (Fransa) - “Real Sosyedad” (İspaniya)

“İnter” (İtaliya) - “Atletiko” (İspaniya)

PSV (Niderland) – “Borussiya” (Dortmund, Almaniya)

“Latsio” (İtaliya) - “Bavariya” (Almaniya)

“Kopenhagen” (Danimarka) – “Mançester Siti” (İngiltərə)

“Leyptsiq” (Almaniya) – “Real” (İspaniya)

Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları 13, 14, 20, 21 fevralda, cavab matçları 5, 6, 12, 13 martda olacaq.

