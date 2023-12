Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin şux görünüşü sosial media istifadəçiləri tərəfindən bəyənilib. Sosial media istifadəçiləri Elza Seyidcahanın gənc və baxımlı göründüyünü bildiriblər. Elzanın nisbətən çəki atdığı qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.