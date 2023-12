Mərkəzi Bank valyuta ehtiyatlarının artdığını açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 20,3 faiz artaraq 10,8 milyard ABŞ dollarına çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Bankın açıqlamasında deyilir.

Qeyd olunub ki, valyuta ehtiyatlarının həcmi ödəniş balansının cari əməliyyat hesabındakı mühüm profisit (6,7 milyard dollar və ya ümumdaxili məhsulun 12,5 faizi) hesabına artıb. Bununla belə, Mərkəzi Bankın valyuta hərrcamlarında valyuta təklifi tələbi ötüb, intervensiya isə cəmi 1,6 milyard dollar olub.

"Bu ilin qalan dövründə Mərkəzi Bank tərəfindən reallaşdırılmamış valyuta təklifinin satın alınması manatla pul bazasına artan təsir göstərə bilər. Bu tendensiyalar davam edəcəyi təqdirdə 2024-cü ildə bankın valyuta bazarında intervensiyasının davam etməsi ehtimalı mövcuddur", - Bankın məlumatında qeyd olunub.

