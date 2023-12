Gəncə şəhərində Mirzə Şəfi Vazeh adına 16 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Elgün Namazova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edilib.

Onun uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyi bildirilib.

